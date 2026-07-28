Режим ЧС ввели в Тюмени и Тюменском округе из-за паводка на Туре и Пышме

С 12.00 28 июля в Тюмени и Тюменском округе по конкретным адресам вводится режим ЧС регионального уровня, сообщил глава Тюменской области Александр Моор в своем канале на платформе "Макс".

В видеокомментарии Моор напомнил, что нетипичный для лета паводок возник в результате обильных дождей в регионах УрФО в бассейне Туры вода вышла на пойму реки, а также зашла населенные пункты. Введение режима Чс регионального уровня позволяет оперативно привлекать региональные силы и средства для борьбы со стихией.

"В данном постановлении указаны конкретные населенные пункты и конкретные адреса, которые попадают в зону чрезвычайных ситуации, соответственно, жители, проживающие по этим адресам, имеют право получить единовременную материальную помощь в размере 15 675 рублей. По мере того, как вода будет прибывать, и, если появятся дополнительные подтопленные адреса, они оперативно будут добавляться в это постановление",- пояснил принятое решение Моор.

После того, как паводок отступит, муниципальные комиссии обследуют жилые помещения, и, если в ходе паводка было полностью или частично утрачено личное имущество, жители смогут получить в случае полной утраты 156 тыс. рублей, в случае частичной утраты 78 тыс. рублей.

Всю информацию о паводке, а также условиях и порядка получения помощи, можно уточнить в чат боте "Паводок.Инфо" в "Максе". Также подробная информация будет размещена на портале органов госвласти, аткде можно звонить по телефону горячей линии 122.

"Мы продолжаем принимать все необходимые меры для защиты наших населенных пунктов от поводка", - заявил Моор.

В постановлении упоминаются адреса 16 домов и участка в деревнях Коняшина, Речкина, Молчанова, Пышма, селах Каскара, Борки, Богандинское, поселке Винзили, а также ДНТ "Горячий источник" и СНТ "Лесное" в Тюменском округе. В городе Тюмени в зоне подтопления на данный момент четыре улицы с подъездной дорогой в СНТ "Родничок", четыре дома по улице Береговой, 17 - по улице Томской, один дом в переулке Уфимский, пять домов по улице Верещагина.