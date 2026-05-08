В "Максе" появился чат-бот с информацией по паводку в Тюменской области

16:22 08 мая 2026
В мессенджере "Макс" заработал чат-бот "Паводок.Инфо", он создан для  оперативного информирования граждан об обстановке на реках  Тюменской области, сообщил губернатор Александр Моор.

"Продолжаем следить за паводковой обстановкой в регионе. На гидропостах пока фиксируем минимальный рост уровня рек, в отдельных округах он даже ниже, чем в прошлом году. Тем не менее, для оперативного информирования жителей разработали новую платформу – "Паводок.Инфо", - написал Моор в "Максе".

С помощью сервиса можно получить информацию об уровне воды в реках и на гидропостах; о перекрытых дорогах в результате затопления и возможных путях объезда; об адресах и телефонах пунктов временного размещения; о телефонах горячих линий и службах экстренной помощи.

