В Тюмени возложили цветы к памятнику погибших сотрудников МВД

15:32 08 мая 2026
У здания Управления МВД России по Тюменской области прошла торжественная церемония возложения цветов и гирлянд, посвященная памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Церемония началась с минуты молчания, которой почтили всех, кто пал под натиском врага, исполняя свой моральный и гражданский долг, защищая Родину. Затем присутствующие возложили цветы и гирлянды к мемориалу.

В мероприятии приняли участие губернатор Александр Моор, начальник регионального УМВД генерал-майор полиции Александр Смирнов, представители облдумы и администрации Тюмени, ветераны органов внутренних дел, члены Общественного совета, руководящий и личный состав тюменской полиции, а также жители и гости города.

 

