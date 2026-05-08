В Тюмени возложили цветы к памятнику погибших сотрудников МВД

У здания Управления МВД России по Тюменской области прошла торжественная церемония возложения цветов и гирлянд, посвященная памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших в годы Великой Отечественной войны.
Церемония началась с минуты молчания, которой почтили всех, кто пал под натиском врага, исполняя свой моральный и гражданский долг, защищая Родину. Затем присутствующие возложили цветы и гирлянды к мемориалу.
В мероприятии приняли участие губернатор Александр Моор, начальник регионального УМВД генерал-майор полиции Александр Смирнов, представители облдумы и администрации Тюмени, ветераны органов внутренних дел, члены Общественного совета, руководящий и личный состав тюменской полиции, а также жители и гости города.
