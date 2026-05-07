В тюменском правительстве отметили День радио

Торжественное собрание в честь Дня радио в правительстве Тюменской области провел замгубернатора Павел Белявский.

"Для жителей нашего региона День радио – гораздо больше, чем просто профессиональный праздник. Причина проста – с помощью радио в любую минуту, в любой точке Тюменской области люди могут оперативно получать важную для них информацию. Это самый доступный и демократичный способ коммуникации. Поэтому я убежден, что нас ждет новая волна ренессанса радиовещания", – подчеркнул Белявский, обращаясь к радийщикам.

Директор департамента общественных связей Ирина Широкова в своем выступлении отметила, что радио, медиа и связь в Тюменской области идут рука об руку, успешно реализуя совместные проекты.

Лучшие работники региональных и муниципальных телерадиокомпаний на мероприятии получили награды за труд.