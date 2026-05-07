Ишимские врачи спасли пациентке жизнь и ногу

Хирурги в больнице Ишима спасли пострадавшую женщину, которая поступила в приемное отделение с с ножевым ранением бедра - из артерии кровь била фонтаном.

Сосудистый хирург Мансур Косимов провёл сложную операцию: вместо перевязки наложил анастомоз "конец в конец" — аккуратно соединил концы повреждённого сосуда и восстановил артерию. Первые дни после операции прошли спокойно: рана заживала, нога оставалась тёплой. Но уже на шестые сутки состояние пациентки резко ухудшилось — стопа стала бледной и холодной, пульс ниже колена пропал.

КТ‑ангиография выявила тромбы в бедренной и подколенной артериях — возникла угроза ампутации. В операционную вернулись хирурги Мансур Косимов и Ольга Трощагина. За два часа они удалили тромбы катетером, установили три стента в заднюю большеберцовую артерию, закрепили анастомоз стент‑графтами. Кровоток восстановился, контраст достиг пальцев стопы.

Через три дня пациентку выписали — ногу и жизнь удалось спасти.