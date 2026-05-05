Волейболисты Тюмени и Дагестана сыграют на тюменской площадке 9-10 мая

9-10 мая в Тюмени пройдет 26 – заключительный тур открытого чемпионата России 2026 года по волейболу среди мужских команд высшей лиги "А". Соперником "Тюмени" станет команда Республики Дагестан с одноименным названием – "Дагестан".

Примечательно, что эти матчи уже не влияют на положение тюменской команды в турнирной таблице, ведь еще в прошлом туре "Тюмень" обеспечила себе победу в чемпионате, обыграв со счетом 3:0 ивановский "Текстильщик" в первый день 25 тура. Ближайший соперник "Югра-Самотлор" не догонит "Тюмень" при любом результате игр. Таким образом Сергей Шульга и его команда снова завоевала чемпионство высшей лиги "А".

Тем не менее у тюменских болельщиков есть возможность насладиться просмотром волейбольных матчей перед межсезонной паузой.

Игры пройдут в СК "Академия спорта" (ул. Спасская, 6). Билеты можно приобрести у администратора СК "Академия спорта".

Время игр: 9 мая в 17:00, 10 мая в 16:00.

Торжественная церемония награждения победителей пройдет 10 мая сразу после матча.