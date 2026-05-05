Семь человек будут судить в Тюмени из-за мошенничества с маткапиталом

Прокуратура Тюменской области направила в суд уголовное дело о мошенничестве при получении выплат на сумму 8,5 млн рублей, в нем фигурируют семь человек, в том числе организатор преступной схемы - 70-летняя жительница Свердловской области.

Женщина фактически руководила кредитным потребительским кооперативом, в схему хищения средств материнского капитала в Тюменской области и привлекла своих знакомых. В 2018–2022 гг. соучастники подыскивали владельцев сертификатов на маткапитал, оформляли договоры купли-продажи жилых домов и земельных участков, завышая на них цены до размера выплаты, а также договоры займа в потребительском кооперативе на покупку этих объектов недвижимости. На основании указанных документов уполномоченный орган перечислял в кооператив деньги в счет погашения займа. В результате со счетов регионального отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ на счета кредитного кооператива было перечислено более 8,5 млн рублей для оплаты 18 договоров.

В целях возмещения причиненного ущерба на имущество обвиняемых стоимостью 9 млн рублей наложен арест. Представителем потерпевшего заявлен иск о возмещении ущерба, причиненного преступлением. Дело рассмотрит Калининский райсуд.