Пьяная бесправница протаранила два большегруза на трассе Тюмень-Омск

На 217-м километре автодороги Тюмень-Омск 21-летняя девушка на ВАЗ протаранила два большегруза, стоящие на обочине. О ДТП сообщили в полицию водители грузовиков. Виновницу аварии задержали и выяснили, что у нее 0,71 мг/л алкоголя на литр выдыхаемого воздуха и нет водительских прав, а также то, что этому событию предшествовала не менее интересная история.

До того, как сесть за руль ВАЗа, девушка в этой машине ехала пассажиром, под Голышманово водитель, заметив патрульный автомобиль ДПС, выпрыгнул из машины и убежал в поле. Затем он вызвал такси. Автоинспекторы попытались его снова задержать, но он снова выпрыгнул и убежал в поля. Но скрыться не удалось. Молодого человека доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств. Пока инспекторы ДПС задерживали беглеца, девушка уселась за руль "семерки" и уехала.

Обстоятельства инцидента выясняются.