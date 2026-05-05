"Сто Катюш" спели легендарную песню в Тюмени: как прошёл всероссийский патриотический флешмоб

Тюмень присоединилась к общероссийской патриотической акции "Сто Катюш". Накануне Дня Победы на площади перед Большим драматическим театром собрались девушки и женщины с именем Екатерина, чтобы вместе исполнить песню военных лет — легендарную "Катюшу".

Всего в акции приняла участие 151 Катя — на данный момент это рекорд по стране. Были участницы от мала до велика: две Екатерины старше 70 лет и две совсем юные девочки.

Одной из участниц флешмоба стала наша коллега, тюменская журналистка Екатерина Пономарёва. Своими впечатлениями она поделилась с интернет-изданием NewsProm.Ru: "Когда увидела пост об акции, сразу внутри что-то щёлкнуло, решила принять участие. Поделилась идеей с коллегами, её тут же подхватила корреспондент "Ямал Медиа" Екатерина Горохова — решили пойти вместе, спеть и снять сюжет".

"Впечатления очень сильные. Такой эмоциональный подъём! Песня "Катюша" для меня особенная. В детстве её мне всегда пела бабушка, и слова я тогда ещё выучила. Эта песня про меня, про женскую силу, про любовь и верность. Хорошая идея. Следующий город — Краснодар. Тюменские Кати передали им видеопривет!", - рассказала Екатерина.

Идея объединить тёзок знаменитой песни принадлежит красноярскому блогеру и ведущему Константину Алексееву, который приехал в Тюмень, чтобы лично принять участие во флешмобе.

Его задумка быстро вышла за рамки одного города: инициативу подхватили в разных уголках страны, и разовое событие переросло в масштабный всероссийский флешмоб. На сегодняшний день акции уже успешно прошли в Якутске, Красноярске, Москве, Санкт-Петербурге, Самаре и многих других городах.

Напомним, год назад в Тюмени тоже звучала "Катюша" — и как ещё: в День Победы на площади 400-летия Тюмени её исполнил 431 музыкант.