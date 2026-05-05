Танцоры "Зорь Тюмени" успешно выступили на фестивале "Матушка Россия"

Детская хореографическая студия Государственного ансамбля народного танца "Зори Тюмени" удостоена звания лауреата I степени на Всероссийском хореографическом фестивале "Матушка Россия".
Гала-концерт и церемония награждения лауреатов фестиваля состоялись 4 мая 2026 года на сцене Московского государственного академического театра "Русская песня" (художественный руководитель — народная артистка РСФСР Надежда Бабкина).
В рамках гала-концерта юные артисты студии ГАНТ "Зори Тюмени" представили зрителям хореографическую картину "Озорной перепляс" и хореографическую зарисовку "Девица-красавица".
Всероссийский хореографический фестиваль "Матушка Россия" прошёл при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры и туризма Московской области, а также Государственного Российского дома народного творчества имени В. Д. Поленова.
