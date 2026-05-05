Танцоры "Зорь Тюмени" успешно выступили на фестивале "Матушка Россия"

12:00 05 мая 2026
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Детская хореографическая студия Государственного ансамбля народного танца "Зори Тюмени" удостоена звания лауреата I степени на Всероссийском хореографическом фестивале "Матушка Россия".

Гала-концерт и церемония награждения лауреатов фестиваля состоялись 4 мая 2026 года на сцене Московского государственного академического театра "Русская песня" (художественный руководитель — народная артистка РСФСР Надежда Бабкина).

В рамках гала-концерта юные артисты студии ГАНТ "Зори Тюмени" представили зрителям хореографическую картину "Озорной перепляс" и хореографическую зарисовку "Девица-красавица".

Всероссийский хореографический фестиваль "Матушка Россия" прошёл при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры и туризма Московской области, а также Государственного Российского дома народного творчества имени В. Д. Поленова.

Теги: танцы , фестивали , хореография
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Июнь, 2026