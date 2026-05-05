Студенты ТИУ в числе лучших научных обществ нефтегазовой отрасли России

Студенческое отделение Международного общества инженеров нефтегазовой промышленности (SPE) при Тюменском индустриальном университете заняло второе место на Х Всероссийском конкурсе "Лучшее студенческое научное общество нефтегазовой отрасли России". Событие прошло в РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина в рамках Международного форума "Нефть и газ-2026", сообщили в вузе.с

Юбилейный форум собрал более двух тысяч участников – ученых, специалистов ТЭК и студентов, включая свыше 300 экспертов. В борьбе за звание лучшего СНО соревновались 13 команд. Честь Тюменского индустриального университета защищали Мария Сивкова, Марат Сабитов, Билал Гаджиев, Кирилл Янин и Егор Самарин.

Как отметила Мария Сивкова, юбилейный год принес не только расширенную тематику направлений, но и новых сильных соперников: "Мы были рады познакомиться с деятельностью СНО таких университетов, как Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе, МГУ имени М.В. Ломоносова, Владивостокский государственный университет, СПбГМТУ, Саратовский государственный технический университет имени Ю.А. Гагарина, РУДН имени Патриса Лумумбы, КГТУ и Финансовый университет при Правительстве РФ".

Конкурс включал традиционные этапы: защиту технологического проекта, визитную карточку и презентацию лучших практик популяризации науки. На последних двух этапах команда TIU SPE Student Chapter третий год подряд не знает равных. В состав жюри вошли представители Минобрнауки России, Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах при Президенте РФ, ПАО "Газпром автоматизация" и Минэнерго России.

В этом году конкурсная тематика звучала как "Энергия единства: региональная энергетическая интеграция и развитие изолированных систем". Команда ТИУ представила амбициозный проект по геотермальной интеграции Тюменской области. Студенты-нефтяники бросили себе вызов и разработали комплексное решение для промышленного использования альтернативных источников энергии в контексте достижения технологической независимости. Эксперты высоко оценили детализацию проекта и выразили заинтересованность в организации пилотных испытаний.

Студенческое научное общество (СНО) Тюменского индустриального университета – крупнейшее научное объединение вуза, объединяющее студентов разных курсов, увлеченных наукой и профессиональным развитием. В его структуру входят 10 отделений, включая TIU SPE Student Chapter. Ежегодно СНО ТИУ организует и участвует в международных конференциях, научных конкурсах и квизах. В этом году проект "Твоя научная оСНОва" признан одним из лучших в юбилейном конкурсе Минобрнауки России на поддержку студенческих научных сообществ вузов РФ. Одно из мероприятий в рамках федеральной субсидии – Слёт СНО геологических вузов России – пройдет в Тюменском индустриальном университете с 13 по 15 мая.