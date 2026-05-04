Творческие бригады поздравят ветеранов Великой Отечественной войны в Тюмени

В День Победы Тюменское концертно-театральное объединение традиционно организует выездные концерты для ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Студенты ТГИК, объединившись во "фронтовые бригады", с 9:00 до 18:00 посетят более 30 адресов, где исполнят самые популярные военные песни, которые стали символами той эпохи и объединяют поколения.

"Ветераны услышат живое исполнение таких композиций, как: "Катюша", "Тёмная ночь", "Тальяночка", "Смуглянка", "Случайный вальс" и другие популярные песни военных лет. Для многих ветеранов эти песни — не просто музыка, а воспоминания о молодости, о фронтовых дорогах, о друзьях и близких. Подобные акции становятся доброй традицией, ведь для старшего поколения внимание и забота особенно важны. Поздравления с Днём Победы от творческих бригад — это не только музыкальное выступление, но и возможность лично сказать "спасибо" тем, кто подарил нам мирное небо", - сообщили в пресс-службе ТКТО.

Три творческие бригады ТКТО отправятся по адресам от Тюменского драматического театра.