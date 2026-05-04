Малыши жили одни четыре дня без еды и воды, пока их мать тусила у подруги и ходила на работу

По версии следствия, в конце октября Анастасия оставила своих годовалого и двухгодовалого сыновей одних в съёмной квартире на улице Новосёлов - без присмотра, ухода, без еды и питья, со включенными электроприборами, в том числе плойкой для волос. Через четыре дня, благодаря вмешательству знакомой обвиняемой, детей обнаружили в тяжёлом состоянии: истощённые и обезвоженные, голодные, грязные, с признаками физического вреда и моральных страданий. Все это время их мать ходила на работу и проживала у другой знакомой.

Сейчас Анастасия обвиняется в истязании несовершеннолетних, заведомо находящихся в беспомощном состоянии или в зависимом положении) и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Постановлением Калининского районного суда она заключена под стражу до 31 октября. Рассмотрение уголовного дела назначено на 22 июня.

Что касается детей, то, как ранее сообщили в СУСК по Тюменской области, решением суда обвиняемая лишена родительских прав, мальчики переданы отцу.