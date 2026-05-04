В Роспотребнадзоре рассказали, как забрать свои деньги из фитнес-клуба при его закрытии

После закрытия фитнес-студий "Stretch House" тюменцы начали массово обращаться в региональное управление Роспотребнадзора, где пояснили, что служба полномочий по понуждению юридических лиц и предпринимателей к возврату денег потребителям или понуждению к исполнению обязательства в натуре не имеет, однако рассказали, как поступить клиентам в данной ситуации.

В соответствии со ст.ст. 15, 130, 151, 393 ГК РФ в связи с неисполнением должником (индивидуальным предпринимателем) своих обязательств, потребители вправе через суж требовать возмещения причиненных им убытков в размере стоимости неполученных услуг и компенсации морального вреда, в соответствии со ст. 13 Закона РФ от 07.02.1992 года №2300-1 "О защите прав потребителей" и требовать штрафа в размере 50% от суммы присужденной судом в пользу потребителя. Образец искового заявления РПН направит в адрес всех обратившихся потребителей. В соответствии со ст. 132 ГПК РФ к исковому заявлению должны быть приложены уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление другим лицам, участвующим в деле, копий искового заявления и приложенных к нему документов, которые у других лиц, участвующих в деле, отсутствуют, в том числе в случае подачи в суд искового заявления и приложенных к нему документов в электронном виде.

Управление РПН в рамках правовой поддержки потребителей будет готово оказать содействие в судебной защите прав потребителей посредством дачи судам заключений в порядке ст. 47 ГПК РФ, ст. 40 Закона РФ "О защите прав потребителей". Консультацию, связанную с обращением в суд, можно получить по телефонам отдела защиты прав потребителей: 8 (3452) 20-31-11, 8 (3452) 20-92-74. Образец искового заявления можно скачать здесь.