"Уроки мужества" от Сбера расскажут о подвиге юных героев в годы Великой Отечественной войны

Ко Дню Победы Сбер подготовил интерактивный проект "Уроки мужества" о четырёх Героях Советского Союза, которым было от 13 до 17 лет. На примере героев времён Великой Отечественной войны современники узнают о подвигах, которые приблизили День Победы.

Просмотр начинается с выбора одного из четырёх юных героев на сайте проекта: самого молодого разведчика Вали Котика, который выследил подземный кабель врага и прервал связь фашистов со штабом; Лары Михеенко — партизанки-разведчицы, она под видом нищенки и пастушки узнавала расположение огневых точек и численность гарнизонов врага; Аркадия Каманина — самого юного лётчика войны, который посадил свой У-2 под огнём, забрал раненного товарища и секретные фотоснимки и взлетел, уходя от фашистского танка. Или узнать о подвиге Лёни Голикова — партизана-разведчика, который вместе с напарником подорвал машину вражеского генерала, добыл портфель с секретными чертежами мин и схемами полей и тем самым спас жизни сотням советских солдат.

После выбора героя пользователь проходит через историю: видит лес, землянку, вражеский патруль, штаб и дорогу. В ключевые моменты появляется выбор — как нужно поступить, при этом можно принять историческое решение либо альтернативное. При выборе альтернативного пути пользователь получит пояснение, как было на самом деле и что значит мужество. В финале каждый увидит краткую информацию о герое, больше о судьбе героя расскажет ИИ-помощник ГигаЧат. Проект также вошёл в число материалов курса внеурочной деятельности "Разговоры о важном".

185 лет Сбер неразрывно связан с историей страны. Сегодня, используя современные технологии, он бережно сохраняет память о героях Великой Отечественной войны для будущих поколений. Проект "Уроки мужества" обращается к сердцу каждого человека через личный выбор и уважение к подвигу, объединяя героическое прошлое и современные возможности.