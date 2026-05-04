В Тюменской области за выходные произошло 24 ландшафтных пожара

24 ландшафтных пожара за три выходных дня произошло в Тюменской области произошло - огнем пройдено более 79 гектаров.

Один из ландшафтных пожаров произошел 3 мая в Тюмени - у озера Оброчное на 600 квадратных метрах горела трава и сухая растительность. На тушение возгорания привлекались 3 единицы техники и 9 сотрудников Главного управления МЧС России по Тюменской области.

За нарушение требований особого противопожарного режима к административной ответственности, за минувшие выходные дни, привлечены 3 человека. Всего в рамках пожароопасного сезона составлено 99 протоколов об административных правонарушениях.

МЧС России напоминает, что за разведение огня на землях любых категорий, виновные будут привлечены к ответственности по статье 20.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях:

✅ для граждан 10 до 20 тысяч рублей;

✅ для должностных лиц — от 30 до 60 тысяч рублей;

✅ для индивидуальных предпринимателей - от 60 до 80 тысяч рублей;

✅для юридических лиц — от 400 до 800 тысяч рублей.