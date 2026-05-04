Тюмень в 2025 году профинансировала 17 проектов, реализованных по инициативе горожан

Тюмень первой в России в городской бюджет завела строку расходов "Инициативное бюджетирование", чтобы финансировать социально значимые проекты, которые предлагают и через голосование выбирают сами горожане. В 2025 году в администрацию города поступила 61 заявка от инициативных групп граждан, организаций, органов территориального общественного самоуправления, по итогам голосования реализовано 17 проектов, на них было направлено 30 млн рублей. Об этом шла речь на апрельском заседании Тюменской городской думы.

Инициативные проекты 2025 году предусматривали мероприятия в сфере благоустройства, образования, культуры, спорта, молодежной политики и других правлениях. Активное участие горожан в электронном голосовании на портале "Я решаю!" в 2025-м году и рост интереса со стороны заявителе проектов показывают, что эту систему финансирования нужно развивать и совершенствовать и далее, депутаты готовы вносить свои предложения, сообщил на заседании думы председатель постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению Степан Киричук.

Максим Афанасьев как глава города отметил, что активность тюменцев в подаче заявок на бюджетирование и голосование за проекты радует и свидетельствует об их неравнодушии к жизни города.

