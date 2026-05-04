Около 300 жалоб на запах газа зафиксировали в Тюмени, но утечек нет

Около 300 заявок о запахе газа в разных районах Тюмени приняла аварийно-диспетчерская служба АО "Газпром газораспределение Север" 4 мая. Однако проверки показали, что утечек газа и повреждений газопроводов в Тюмени нет, сообщили в пресс-службе АО "Газпром газораспределение Север".

"Оперативно осуществлен выезд бригад по адресам, указанным в заявках. Произведен внеплановый обход сетей высокого и среднего давления, все сети работают в штатном режиме, концентраций метана в окружающем воздухе не зафиксировано. Системами телеметрии также не зафиксировано падение давления и дополнительного расхода газа в Тюмени", – говорится в сообщении.