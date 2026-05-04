Отключать горячую воду в Тюмени начнут с 19 мая

Отопительный период 2025 — 2026 годов в Тюмени завершился 4 мая. С 19 мая до 31 августа в городе проведут гидравлические испытания более 800 км тепловых сетей на прочность и плотность, которым сопутствуют отключения горячей воды. Работы будут проводиться в семь этапов в разных районах города.

"Гидравлические испытания максимально синхронизированы с плановыми работами по ремонту, в это же время обслуживающие организации выполняют опрессовку внутридомовых инженерных систем, промывку систем отопления, промывку и чистку водоподогревателей, а при необходимости — их замену. С графиком отключений, а также информацией о ремонтно-профилактических мероприятиях на объектах теплосетевого комплекса города Тюмени, запланированных на межотопительный период 2026 года и сроках их проведения можно ознакомиться на официальном сайте единой теплоснабжающей организации АО "УСТЭК", - сообщили в департаменте городского хозяйства администрации Тюмени.