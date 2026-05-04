Жительница Тюмени отдала курьеру мошенников 5,5 млн рублей

Более 12 млн рублей за прошедшую неделю телефонным и интернет-мошенникам отдали 39 жителей региона, причем около половины общей суммы - 5,5 млн - потеряла жительница Тюмени.
По информации прокуратуры, женщина стала жертвой типичной схемы обмана - звонившие на сотовый телефон неизвестные представились сотрудниками правоохранительных органов, ввели ее в заблуждение и под предлогом предотвращения несанкционированного снятия денег убедили предать курьеру вышеозначенную сумму.
Прокуратура Восточного административного округа Тюмени организовала надзор за ходом и результатами расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту мошенничества.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru