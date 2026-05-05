Роспотребнадзор не обнаружил в воздухе Тюмени избытка метилмеркаптана, пропана и метана

Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области после сообщений о запахе газа в Тюмени взял пробы атмосферного воздуха в пяти точках города на содержание углеводородов, входящих в состав природного газа - метана, пропана, а также одорантов (сернистых соединений), используемых в качестве примеси к газу для придания ему запаха, который должен быть неприятным, интенсивным, специфическим, легко распознаваемым даже при очень низких концентрациях, - метилмеркаптана. Исследование проб показало, что содержание метилмеркаптана и пропана не превышает предельно допустимые концентрации, содержание метана не превышает ориентировочный безопасный уровень воздействия.

Исследования проводились в центре города, районах ТЭЦ-2, Мыса, Московского и Червишевского трактов после сообщения из ЦУКС ГУ МЧС России по Тюменской области о наличии "запаха газа".

Накануне сообщалось, что около 300 заявок о запахе газа в разных районах Тюмени приняла аварийно-диспетчерская служба АО "Газпром газораспределение Север" 4 мая. При этом бригады выезжали по адресам, указанным в заявках, провели внеплановый обход сетей высокого и среднего давления, все сети работают в штатном режиме, концентраций метана в окружающем воздухе не зафиксировано.