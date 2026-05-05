Массовое поднятие гирь организуют в Тюмени на День Победы

В День Победы, 9 мая, Площадь 400-летия Тюмени (ул. Республики, 129, напротив сцены) станет эпицентром силы и выносливости - здесь состоится массовое поднятие гирь -

В честь праздника и предстоящего 440-летия Тюмени 440 любителей активного образа жизни и спорта от 8 лет вместе совершат одновременное поднятие гирь. Сбор участников запланирован с 15:00.

Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться и поднять любую гирю (от 6 до 32 кг) 10 раз одновременно со всеми участниками.

Гири для участия предоставляет организатор. Заявки принимаются до 8 мая включительно.