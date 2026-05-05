Депутаты Тюменской гордумы держат на контроле исполнение наказов горожан

Свыше 240 наказов депутатам Тюменской городской думы VIII созыва исполнено, большая их часть касается благоустройства и жилищно-коммунального комплекса, об этом шла речь на апрельском заседании думы.

Список из 774 наказов утвержден в 2024 году, 241 наказ из этого списка уже исполнен, 130 в работе, 31 включен в планы, сообщила замглавы города Наталья Мудриченко. В числе исполненных более всего наказов, касающихся благоустройства и ЖКХ (122 наказа), дорожной инфраструктуры и транспорта (52), капремонта объектов муниципальной собственности (38 наказов) и др. "Наказы жителей находятся на постоянном контроле депутатов, администрации Тюмени. Исполнение и мониторинг большинства мероприятий осуществляется в ходе реализации муниципальных программ. Исполнение наказа зависит, в первую очередь, от того, прошел ли объект процедуру отбора. К таким объектам ранжирования относятся дворы, общественные пространства, автомобильные дороги местного значения, объекты социально культурного назначения и прилегающие к ним территории", - отметила Мудриченко.

Реализация наказов горожан – одна из важнейших и эффективных форм работы депутатского корпуса с избирателями, напомнила председатель Тюменской городской думы Светлана Иванова. "Планируются к исполнению наказы, которые могут быть реализованы в том числе за счет внебюджетных средств. Их исполнение будет обеспечено депутатами либо за счет собственных средств, либо с привлечением партнеров. Например, это может быть установка МАФов на одной из детских площадок или ремонт спортивной площадки. Данный вопрос находится на контроле", – прокомментировала Светлана Иванова.