Подростков на мопедах возле школ начали встречать автоинспекторы

Фото ГАИ ТО

В Тюменском округе у двух школьников 15-ти и 16-ти лет, приехавших на занятия в Московскую школу на мопедах, не задался день - у школы их встретили сотрудники Госавтоинспекции. У юношей нет прав, родители заявляют, что вообще не курсе их поездок. В итоге со школьниками и их родителями проведена разъяснительная работа, составлены соответствующие административные материалы.

Комплексные мероприятия по безопасности подростков-водителей у школ продлятся до начала каникул, в них участвуют сотрудники ГАИ, прокуратуры, администраций муниципальных образований. Госавтоинспекция рекомендует родителям школьников задуматься о безопасности своих детей, управляющих транспортом без соответствующего права, знаний ПДД и навыков вождения.