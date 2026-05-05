Жители Тобольска смогут летать прямыми рейсами в Горно-Алтайск

Аэропорт Тобольска "Ремезов" продолжает расширять географию полётов. 5 мая согласован новый рейс в Горно-Алтайск, сообщил глава города Петр Вагин.
"Развиваемся, открываем новые маршруты. В туристический сезон это дополнительная возможность для тоболяков отправиться в путешествие и открыть для себя удивительные места Горного Алтая", - отметил Вагин.
Полёты будут проходить по четвергам с 4 июня по 22 октября. Время вылета из Тобольска - 10:10.
Большинство рейсов из Тобольска на сегодня выполняет авиакомпания "ЮВТ АЭРО", новый не стал исключением. На сайте компании сообщается, что маршрут будет обслуживать ДЖЕТ 200, билеты уже в продаже.
