Жители Тобольска смогут летать прямыми рейсами в Горно-Алтайск

16:35 05 мая 2026
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Аэропорт Тобольска "Ремезов" продолжает расширять географию полётов. 5 мая согласован новый рейс в Горно-Алтайск, сообщил глава города Петр Вагин.

"Развиваемся, открываем новые маршруты. В туристический сезон это дополнительная возможность для тоболяков отправиться в путешествие и открыть для себя удивительные места Горного Алтая", - отметил Вагин.

Полёты будут проходить по четвергам с 4 июня по 22 октября. Время вылета из Тобольска - 10:10.

Большинство рейсов из Тобольска на сегодня выполняет авиакомпания "ЮВТ АЭРО", новый не стал исключением. На сайте компании  сообщается, что маршрут будет обслуживать ДЖЕТ 200, билеты уже в продаже.

Теги: Алтай , Петр Вагин , Тобольск , аэропорт
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Июнь, 2026