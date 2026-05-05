Более 2,5 тысяч тюменцев в этом сезоне уже встретились с клещами

В медорганизациях Тюменской области на 4 мая зарегистрировано 2 547 обращений граждан по поводу присасывания клещей, из них 642 - дети до 17 лет. Также зарегистрировано два случая заболевания клещевым боррелиозом и один случай заболевания клещевым энцефалитом.

Наиболее эффективным методом профилактики клещевого энцефалита является вакцинация. Всем желающим привиться, необходимо обратиться в медицинские организации по месту жительства, в частные медицинские центры. На 04.05.2026 против клещевого вирусного энцефалита всего привито 99 020 человек.