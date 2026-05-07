Родителей питбайкеров в Тюменской области начали вызывать в школы

В Тюменском округе проходят ежедневные мероприятия по контролю за передвижением подростков на питбайках и мототехнике. Сегодня в селе Кулаково сотрудниками Госавтоинспекции к административной ответственности за езду без водительского удостоверения привлечен 16-летний школьник, который приехал на занятия на питбайке. Маму старшеклассника вызвали в школу.
Женщина пояснила, что питбайк принадлежит отцу ребенка и она не знала, что он уехал на нем из дома.
Питбайк помещен на специализированную стоянку.
