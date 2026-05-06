Заплыв на Туре проведут в Тюмени в День Победы

В День Победы, 9 мая, на реке Туре пройдет заплыв. В 13:30 от водной станции ТОСЭР (Береговая, 58) в воду окунутся более 50 представителей федерации зимнего плавания Тюменской области и центра закаливания и моржевания "АквАйСпорт‑Тюмень". Температура воды — около 11 °C, а дистанция — 440 метров вольным стилем. Самому юному участнику — 14 лет, самым опытным — за 60, сообщили в депспорта города.

После финиша, в 14:00, стартует особая часть заплыва — "Бессмертный полк" на воде. Спортсмены проплывут те же 440 метров, держа в руках портреты своих героев. Финиш запланирован на причале у мультицентра "Контора пароходства".

Традиция водного "Бессмертного полка" родилась в Тюмени и существует более десяти лет. Наблюдать за событием можно с Набережной реки Туры.