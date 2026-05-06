Лось проинспектировал новые лесопосадки в Аромашево

В Аромашевском филиале продолжается посадка сеянцев на лесных участках с утраченными деревьями и на пустующих площадях. Всего в этом году здесь восстановят более 82 га леса.Недавно во время посадки к лесникам заглянул лосёнок, тот же, что в прошлом году неожиданно вышел к людям прямо во время приёмки выполненных работ, сообщили в деплеса ТО.

Лосенок сначала изучил кузов машины с сеянцами, затем "проверил" высаженные деревца, аккуратно переступая через ряды, порадовал вниманием самих работников. Нежданную "ревизию" снял на видео заместитель директора филиала Алексей Юрков:

Вот у нас проверяющий пришёл… Проверяет качество работы: что садим, как садим, — шутит за кадром лесник.

Лосёнок — сирота. Его выходили местные егеря, но живёт он на воле и периодически навещает людей, рассказали в деплеса.