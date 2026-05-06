У тюменского аэропорта гостей и жителей города будут угощать солдатской кашей

В честь 81-летия Победы в Великой Отечественной войне на площади перед аэровокзалом в полдень 7 мая под песни отроются выставка военной техники и полевая кухня.

Специалисты ТВВИКУ и ветераны-пограничники Тюменской области представят военные машины, а также образцы современного и советского оружия. Перед гостями выступят вокальные и инструментальные ансамбли. Все желающие смогут попробовать настоящую солдатскую кашу. тут же проведут мастер-класс по плетению маскировочных сетей, которые будут отправлены в зону СВО.

Въезд на парковку перед аэровокзалом на время мероприятия будет бесплатным, сообщили в пресс-службе аэропорта.