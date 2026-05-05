Более 8 тыс. жителей пригорода Тюмени остались без электричества из-за выехавшего в опору ЛЭП грузовика

Грузовик наехал на опору линии электропередачи и лишил света свыше 8 тысяч жителей поселка Андреевский, СНТ "Серебряный Бор" и деревни Есаулова. Благодаря слаженной работе оперативного персонала "Россети Тюмень" электроснабжение более 90% обесточенных потребителей восстановлено в течение двух часов, сообщили в компании.

Для восстановления электроснабжения оставшихся 500 жителей энергокомпания в 18.00 на час отключила линию электропередачи (ЛЭП) 10 кВ для подключения в сеть оборванного грузовиком провода.

Сообщить о нарушении электроснабжения или замеченных повреждениях энергообъектов можно по номеру круглосуточной горячей линии 8-800-220-0-220 или 220 (для мобильных устройств).