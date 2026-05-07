Два ребенка погибли и 136 ранены на тюменских дорогах с начала года

В Тюменской области наметилась тенденция роста дорожных аварий с участием детей. С начала года в регионе произошло 116 ДТП с детьми, 2 ребенка погибли, 136 детей ранены. Стало меньше погибших детей, но почти на треть больше детей, получивших дорожные травмы.

"Больше половины ДТП произошло с участием детей-пассажиров, в этих авариях погибли 2 ребенка, 81 ребенок ранен. Каждый десятый юный пассажир, пострадавший в ДТП, перевозился без удерживающего устройства. Именно поэтому сотрудники Госавтоинспекции постоянно контролируют соблюдение правил перевозки детей в автомобилях, а также рекомендуют родителям-водителям использовать "детский режим" при перевозке ребенка в автомобиле", - отметил начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер.



Перед началом летних каникул в регионе пройдут масштабные мероприятия по безопасности детей на дорогах: областной конкурс "Безопасное колесо", уроки дорожной безопасности в школах и мероприятия с родителями школьников.



Акции дорожной безопасности пройдут во дворах, в парках и скверах. Важно не только научить детей правильно ориентироваться в дорожной ситуации, но и мотивировать родителей постоянно напоминать детям о жизненной важности соблюдения ПДД и контролировать проведение детьми свободного времени.