В Югре на треть снизился поток мигрантов

15:45 07 мая 2026
По данным УМВД России по Югре, за первый квартал 2026 года показатель въезда в округ мигрантов снизился на 34,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За весь 2025 год число иностранных граждан, поставленных на миграционный учёт, уменьшилось на 12,9%.

Миграционная служба подтверждает последовательное снижение потока въезжающих на протяжении нескольких отчётных периодов. Наиболее заметное сокращение фиксируется в международных аэропортах Сургута и Нижневартовска.

Такая динамика стала результатом системной работы региональных властей: эффективного межведомственного взаимодействия, строгого контроля и неукоснительного соблюдения законодательства в сфере миграции.

При этом в регионе сохраняется неизменный основополагающий принцип: усилия профильных ведомств направлены на обеспечение законности миграционных процессов и создание безопасной среды для жителей Югры.

