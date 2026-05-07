Тюменские депутаты узнали, как в СНТ соблюдают пожарную безопасность

Вопрос пожарной безопасности актуален для садоводческих товариществ Тюмени, но в весенне-летний сезон этой теме уделяется особое внимание. На днях депутаты Тюменской гордумы побывали в СНТ "Незабудка", которое можно считать примером в плане соблюдения правил пожарной безопасности.

СНТ "Незабудка" в этом году отмечает свое 45-летие, в нем около 770 участков, на 70 из них люди живут круглогодично. Благодаря стараниям председателя товарищества Наталии Демьянюк, поддержке и активности самих дачников территория ухожена, на ней обустроены две большие контейнерные площадки для сбора и вывоза мусора, игровая зона для детей, в ближайших планах сделать гостевую автостоянку и спортплощадку. Также на территории имеется водоем, у которого для удобства пожарных машин обустроены подъездная и разворотная площадки.

Депутаты Елена Бойко и Андрей Голоус отметили, что недавно на заседаниях постоянных комиссий обсуждались вопросы пожарной безопасности садоводческих товариществ, выезд на место показал, что дачники рачительно относятся к своим участкам и эффективно решают возникающие на территории вопросы.

"Могу с уверенностью сказать, что СНТ "Незабудка" готово к противопожарному периоду, все требования пожарной безопасности здесь соблюдаются. Хорошо, что есть места, где скапливается мусор, на его вывоз заключены договоры с ТЭО. Напомню, что СНТ, где нет естественного водоема, могут устроить и сделать искусственные водоемы. В администрации города на эти цели предусмотрена финансовая поддержка — желающие могут подготовить пакет документов и подать заявку", - подытожила осмотр СНТ председатель гордумы Светлана Иванова.

Председатель Межрегионального отделения Союза садоводов России, председатель комиссии Общественной палаты по взаимодействию СНТ и общественными организациями Алексей Кучеров отметил, что в "Незабудке" есть и водоем, и противопожарная полоса в виде дороги, разделяющей границы участка садовода и до границы садоводческого товарищества. Не во всех тюменских СНТ такие условия. Там, где нет естественных водоемов, в целях безопасности устанавливаются специальные емкости, как вариант — можно договориться с соседними СНТ, чтобы они разрешили доступ к их водоемам. Отдельно Кучеров заострил внимание на сборе и утилизации растительного мусора — веток деревьев, ботвы и так далее. Он напомнил, что по договорам с ТЭО вывозятся только твердые бытовые отходы, для вывоза растительных нужны отдельные договоры — эта забота, прежде всего, самих владельцев участков, но можно скооперироваться и решить проблему сообща. С его слов, некоторые садоводческие товарищества, например, купили дробильные машины, ветки перерабатывают в мульчу, которые садоводы используют на своих грядках.

В завершение визита в СНТ Светлана Иванова поблагодарила Наталию Демьянюк за заботу о людях и вручила ей и ее помощницам благодарности Тюменской городской думы.