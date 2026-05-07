В Тюмени отменили праздничный фейерверк

11:20 07 мая 2026
До Дня Победы остаются считаные дни, исходя из текущей оперативной обстановки принято решение отказаться от праздничного фейерверка для обеспечения максимальной безопасности горожан, сообщил глава Тюмени Максим Афанасьев по итогам заседания организационного комитета по подготовке к празднованию 81-й годовщины Великой Победы.

Планы по параду "Салют, Победа!" и шествию "Бессмертный полк России" пока в силе, но при необходимости формат мероприятий будет оперативно скорректирован, подчеркнул глава.

День Победы в Тюмени традиционно начнется 9 мая акцией "Рассвет Победы" на площади Памяти, в рамках которой состоится салютование. После шествий культурные программы будут организованы в парках, скверах, а также состоится концерт на набережной.

