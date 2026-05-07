Тобольскому ангелу починили крыло

У театрального ангела возле драмтеатра в Тобольске поломалось крыло - в соцсетях одни винили вандалов, вторые сетовали на ржавчину и ветхость конструкции, но все уже позади - крылья привели в порядок.

"Крыло у Театрального ангела отремонтировано. Этот ангел – не просто городская скульптура. Он посвящён богатой театральной истории Тобольска. Здесь ставили спектакли ещё в XVIII веке: были и церковные драмы, и гимназические комедии, и даже оперные постановки. Наша земля всегда была наполнена искусством Давайте вместе беречь то, что создано для нас. Каждая восстановленная деталь – это вклад в сохранение истории и уюта нашего города", - сообщили в администрации Тобольска.