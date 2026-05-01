Рынок автокредитов по итогам четырех месяцев вырос более чем на 40%

По итогам четырех месяцев 2026 года объем выдачи автокредитов в России превысил 548,5 млрд рублей. Это более чем на 40% превышает показатель за январь-апрель прошлого года, сообщили в ВТБ. В апреле рынок автокредитов составил порядка 164 млрд рублей — это на 45% больше, чем в апреле 2025-го, однако показатель уступает мартовскому результату из-за сезонного фактора.

Статистика ВТБ показывает, что независимо от того, покупает заемщик новую машину или с пробегом, его целевой ценовой коридор составляет от 1 до 3 млн рублей. Так, на рынке новых машин почти 70% кредитов оформляется в этом ценовом диапазоне, на рынке подержанных машин — около 64% сделок. При этом банк фиксирует постепенное смещение спроса в сторону автомобилей с пробегом как более доступного сегмента.

