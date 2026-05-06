Гастрофест "Привал победы" проведут на Центральной площади Тюмени

9 мая в Тюмени состоится гастрономический фестиваль "Привал победы", с 12.00 до 21.00 на площади у администрации города состоится презентация блюд, которые шеф-повара местных ресторанов создали специально для фестиваля по мотивам полевой кухни и блюд военных лет.
В программе также концерт с выступлением местных творческих коллективов, гастрономические и ремесленные мастер-классы, лекции и показы тюменского кино военного времени.
На площади же пройдут всероссийская акция "Танго Победы", модный показ от тюменских дизайнеров, розыгрыш призов.
Организатором фестиваля выступает администрация города, ТАРКИ и Сибирская ассоциация рестораторов и отельеров.
