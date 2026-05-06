Utair запустил прямые рейсы из Тюмени в Анталью

14:04 06 мая 2026
Utair приступил к выполнению полетов в Анталью из Тюмени. Пока рейсы осуществляются раз в неделю — по вторникам. С 5 июня частота полетов увеличится до двух в неделю — появятся рейсы по пятницам. 

Время в пути — 5 часов 30 минут. 

Ознакомиться со всеми доступными маршрутами и спланировать перелет можно на сайте utair.ru во вкладке "Куда летает Utair".

