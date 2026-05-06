Одну из самых загруженных дорог начали ремонтировать в Тюмени

В марте на личном приеме у губернатора Моора тюменец Низами Алиев рассказал о высокой колейности на улице Широтной в районе Ткацкого проезда. Ремонт участка дороги длиной в четыре с половиной километра уже идет.
По улице Широтной в сутки проезжают более 20 тысяч машин. Это одна из самых загруженных дорог в областном центре.
в этот сезон дороги будут ремонтировать в 22 муниципалитетах Тюменской области. Самые большие объёмы — в Тюменском и Ишимском округах. "Всего за сезон планируем обновить более 100 километров дорог. В этом помогут инструменты национального проекта "Инфраструктура для жизни", - сообщил Моор.
