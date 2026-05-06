Футболиста из Тобольска приняли в спортшколу ЦСКА

Воспитанник спортшколы № 2 Тобольска Макар Ламбин 2014 г.р. зачислен в академию ПФК ЦСКА. Он получил приглашение продолжить обучение и тренировочный процесс в Москве.

Специалисты академии ПФК ЦСКА обратили внимание на игрока на учебно-тренировочных сборах, прошедших в рамках проекта "Формула футбола" летом 2025 года в Москве. После он проявил себя в матчах против ведущих академий страны, отметившись результативной игрой во встречах с "Динамо" и "Локомотивом". По итогам мероприятий Академия ПФК ЦСКА приняла решение о его зачислении.

"Я очень благодарен всем, кто поверил в меня, кто оценил мой потенциал и помогал двигаться к моей мечте. Теперь я точно знаю, что путь из Тобольска в академию ПФК ЦСКА возможен. Для меня это большой шаг, и только через усилия на тренировках я продолжаю двигаться к своей цели", — отметил Макар Ламбин.

Этот результат стал первым показательным эффектом системной работы по развитию детского футбола в Тобольске, которую "Сибур" реализует совместно с ПФК ЦСКА и администрацией города. В рамках проекта юные спортсмены получают доступ к участию в межрегиональных соревнованиях, а также к современным методикам подготовки за счет повышения квалификации тренерского состава и увеличения объема тренировочного процесса более чем на 50%. Ключевым элементом программы являются учебно-тренировочные сборы, которые обеспечивают прямое взаимодействие с профессиональной средой и формируют условия для перехода игроков на следующий уровень.