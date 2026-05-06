Автор идеи акции "Сто Катюш" о Тюмени: "Я сразу понял, что будет новый рекорд"

Красноярский блогер Константин Алексеев, автор всероссийской патриотической акции "Сто Катюш", лично посетил мероприятие в Тюмени. Своими впечатлениями он поделился с интернет-изданием "NewsProm.Ru".

"Тюмень встретила хмурым небом, но невероятно тёплым приёмом: две Катюши встречали меня с караваем и рассказывали о городе, — отметил блогер. — А когда я увидел толпы людей и количество участниц на главной площади, сразу понял: рекорду быть".

Прогноз оправдался: в Перми собрали 137 девушек с именем Екатерина, а в Тюмени — 151, пока это всероссийский рекорд.

"Собралось огромное количество зрителей, которые подпевали. Даже солнце выглянуло на мгновение. Мы великолепно спели "Катюшу" вместе и передали эстафету Краснодару, это следующий город акции", — рассказал Алексеев.

Особенно его тронули горящие глаза тюменских Катюш и то, как проникновенно они исполнили песню Победы. В завершение блогер поздравил всех с наступающим 9 Мая, подчеркнув важность памяти о подвигах предков.

Напомним, идея Константина объединить тёзок легендарной песни переросла в масштабный флешмоб по всей стране. Акции уже прошли в Якутске, Красноярске, Москве, Питере, Самаре и теперь в Тюмени, где у Большого драматического театра собрались Екатерины, чтобы спеть "Катюшу".