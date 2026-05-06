В Тюмени могут отменить салют в честь Дня Победы

Салют в честь Дня Победы в Тюмени могут отменить из соображений безопасности, рассказал мэр города Максим Афанасьев редакции 72.ру.

"В Тюмени, скорее всего, отменят праздничный салют. Об этом в интервью 72.RU рассказал мэр города Максим Афанасьев. Ранее в программе на 9 Мая была информация о запуске салюта на набережной Туры в 22:00. Однако власти, видя число встревоженных обращений от жителей Тюмени, решили еще раз обдумать запуск фейерверков", - написали в интернет-издании.