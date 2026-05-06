Акцию "Бессмертный автополк" провели в Тюмени

Около 20 машин с фотографиями участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла проехали по центральным улицам Тюмени в рамках акции "Бессмертный автополк".

Колонна побывала у мемориала "Вечный огонь", где участники возложили цветы, затем на площади Памяти, рассказал основатель акции "Бессмертный полк" Геннадий Иванов.

"Акцию поддержали сотрудники Росгвардии, Госавтоинспекции, представители СМИ, автошкол города. Бессмертный автополк также состоялся в Вагайском округе, а в Нижнетавдинском округе планируется акция на воде, присоединятся к проекту в День Победы и "моржи", - рассказал Иванов.