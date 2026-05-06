Выдачи ипотеки в апреле выросли на 10%

По оценкам ВТБ, в апреле объем выданной ипотеки в России достиг 360 млрд рублей. Это почти на 10% больше, чем в марте, и на 24% выше показателя апреля прошлого года. Всего за четыре месяца 2026 года россияне взяли в банках на покупку первичного и вторичного жилья порядка 1,4 трлн рублей— на 55% больше, чем по итогам января — апреля 2025 года. В самом ВТБ продажи ипотеки в апреле выросли на 15% год к году, с начала 2026 клиенты получили в банке на покупку жилой недвижимости около 22 тысяч кредитов.

На фоне постепенного смягчения политики ЦБ и снижения рыночных ставок восстанавливается спрос на вторичное жилье, как следствие - увеличивается доля рыночной ипотеки. В структуре продаж по итогам апреля доля рыночной ипотеки достигла 45%, увеличившись на 6% за месяц.

Старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин:

Вторичный рынок жилья "оживает". Люди, которые долго откладывали покупку, начинают действовать, пользуясь снижением ставок. Доля готовых объектов в наших выдачах с начала года существенно выросла, и сейчас уже более 40% сделок мы проводим со "вторичкой".

Следуя за сигналами регулятора, банки в этом году несколько раз улучшали условия по рыночной ипотеке, которую клиенты преимущественно используют для покупки готовой недвижимости. Подать заявку на ипотеку теперь могут индивидуальные предприниматели - на основной системе налогообложения и на автоматизированной упрощённой. Кроме того, время оформления заявки на на онлайн-платформах сокращено до 3–5 минут с помощью "Цифрового профиля гражданина" на Госуслугах, при этом заемщик не ограничивается одним источником дохода.