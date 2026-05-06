Сбер приглашает тюменцев на праздничный концерт ко Дню Победы

Сбербанк приглашает жителей и гостей Тюмени на праздничный концерт, посвящённый 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие пройдёт 9 мая с 13:00 до 14:00 у главного офиса банка по адресу: ул. Рижская, 61.
В программе — выступления творческих коллективов города и сотрудников Сбера. Для участников концерта будет организована полевая кухня, где можно будет попробовать солдатскую кашу и выпить горячего чая.
Анастасия Грецова, заместитель управляющего Западно-Сибирским отделением Сбербанка:
Мы рады вновь пригласить тюменцев и гостей города на праздничный концерт, посвящённый Дню Победы. Уже пятый год подряд сотрудники Сбера и наши партнёры готовят творческие номера, которые находят отклик в сердцах людей и напоминают о героическом прошлом нашей страны. В преддверии праздника мы также вручаем клиентам георгиевские ленточки — символ памяти и уважения к подвигу ветеранов. Присоединяйтесь к нам, чтобы вместе отметить этот великий день!
