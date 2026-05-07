"Росводоканал Тюмень" подарил городу светомузыкальный динамический фонтан

Светомузыкальный динамический фонтан у ДК "Нефтяник" в Тюмени официально открыли 6 мая, благодаря новейшим технологиям он создаёт уникальные светодинамические картины воды, синхронные ритму и настроению мелодий. Яркий музыкальный подарок городу сделала компания "Росводоканал Тюмень". Запуск фонтана приурочили к 440-летию Тюмени и 50-летию дворца культуры.

"Росводоканал Тюмень" десять лет реализует в Тюмени концессионное соглашение по развитию систем водоснабжения и водоотведения. Завершает модернизацию водоочистных станций, ведёт реконструкцию очистных сооружений канализации. Благодаря государственно-частному партнёрству в Тюмени в 2024 году появился бульвар Воды, а в 2025-м - музей Воды. Продуктивное взаимодействие власти и бизнеса легло в основу ещё 17 концессионных соглашений, которые реализуются в городах и округах Тюменской области, отмечают в департаменте ЖКХ ТО.