Ишимских Екатерин приглашают 9 мая спеть "Катюшу" в парке

Ишим 9 мая присоединится ко Всероссийской патриотической акции "Поём „Катюшу“", приуроченной к 81‑й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Участниц ждут к 15.30 в Фестивальном парке.
Возраст и наличие вокальных навыков для участия в акции не имеют значения, главное - соответсвующее имя и готовность внести вклад в сохранение исторической памяти и укрепление традиций патриотического воспитания, русский платок или кокошник.
Песня "Катюша" является не только культурным символом военных лет, напоминающим о подвиге советского народа, но и исторически закрепилась как неофициальное наименование легендарных боевых машин реактивной артиллерии.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru