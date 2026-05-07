Ишимских Екатерин приглашают 9 мая спеть "Катюшу" в парке

09:31 07 мая 2026
Ишим 9 мая присоединится ко Всероссийской патриотической акции "Поём „Катюшу“", приуроченной к 81‑й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Участниц ждут к 15.30 в Фестивальном парке. 

Возраст и наличие вокальных навыков для участия в акции не имеют значения, главное - соответсвующее имя и готовность внести вклад в сохранение исторической памяти и укрепление традиций патриотического воспитания, русский платок или кокошник. 

Песня "Катюша" является не только культурным символом военных лет, напоминающим о подвиге советского народа, но и исторически закрепилась как неофициальное наименование легендарных боевых машин реактивной артиллерии.

Теги: День Победы , акции
