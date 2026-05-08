Житель Тюмени рассказал, как очищают от мазута берега в Туапсе

После разлива мазута в Туапсе вывезли 19 тысяч кубометров загрязненного грунта - около полутора тысяч грузовиков с песком и камнями, пропитанными мазутом. В ликвидации последствий участвуют более 700 человек — сотрудники МЧС и спецслужб и волонтеры. В числе добровольцев Евгений Реутов, приехавший на юбилей к отцу из Тюмени и оставшийся помочь южанам.

После новостей о разливе мазута решил отправиться помогать. Почти неделю Евгений очищал побережье в поселке Тюменский. Он рассказал, что тяжелые мешки с загрязненными камнями с берега приходится выносить вручную, потому что техника туда не может проехать.

История тюменца опубликована в официальных каналах Тюменской области.