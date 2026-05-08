Крышу в одной из исетских школ поменяют по требованию суда и прокуратуры

Исетский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску прокурора Исетского района к администрации муниципального округа о понуждении провести капитальный ремонт кровли здания школы в селе Денисово.

Проверкой установлено, что аварийное состояние крыши угрожает жизни и здоровью школьников, ее нужно менять из-за риска протечек, промерзания помещений в зимний период.

Суд установил, что состояние кровли опасно для жизни и здоровья учащихся, и обязал администрацию Исетского муниципального округа провести капитальный ремонт кровли Денисовской школы в течение 18 месяцев с момента вступления решения в законную силу.